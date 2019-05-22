縣議員曾玟學質疑縣府出國考察10天，報告建議項僅2行，讓縣民觀感不佳。（巫靜婷攝）

民政處長彭基山回應，有改善空間，未來將重視報告內容豐富度。（巫靜婷攝）

苗栗縣議員曾玟學22日質詢縣府出國考察實質效益，調出2017年中歐地區文化觀光暨城市經濟建設與發展出國考察報告，質疑內容之建議項目過於簡陋，怒批縣府拿公帑出國玩，讓縣民觀感不佳，主辦單位民政處指出，考察報告的確有改善空間，未來將重視報告的豐富度。

縣市政府常利用出國考察吸取外國經驗，有助於政策規畫更加完善，昨日縣議會總質詢針對出國考察實際效益做檢討，曾玟學除質疑縣長徐耀昌出訪大陸頻率過高，更拿出2年前由副縣長鄧桂菊帶隊到中歐考察的報告，指出10天的中歐行竟只有簡短2行施政建議。

考察報告之建議項寫到「未來本縣可加強當地特殊景觀或歷史文物解說人員教育訓練，往往詳細的解說，才能深度了解在地生活及更深層之意含」曾玟學怒批根本是廢話，且內容多以旅行社行程及圖片帶過，看不出對縣政有何幫助，以考察之名行玩樂之實，讓民眾觀感不佳。

民政處長彭基山表示，該報告為處內同仁所撰，由於過去出國報告多為存檔用，鮮少會被調閱研究內容，針對議員點出問題，的確有改善的空間，未來處理出國考察報告，為避免縣民觀感不佳，將重視內容之豐富度。

(中時 )