桃園之光表揚大會22日在桃園藝文展演中心舉辦，中壢家商學生周律綺曾參加全國技能競賽，在國服職類獲得第1名。（賴佑維攝）

桃園之光表揚典禮22日在桃園藝文展演中心舉辦，共有1554位市內學生因在全國賽事獲得第1名，獲得桃園市長鄭文燦頒獎。其中龜山區大崗國小舞獅隊成立30年，在全國賽事屢獲冠軍，更是文化傳承典範。

鄭文燦致詞時表示，人生有無限可能，鼓勵學生能持續培養興趣、才華，未來能終身受用，也希望透過教育，讓孩子找到自己多元潛力。鄭文燦也一一頒獎給得獎學生。

大崗國小舞獅隊指導老師胡育霖表示，30年前全台灣推廣傳統技藝，當時在農會補助下成立舞獅隊。他也說，那個年代，幾乎不少學校都有成立類似的隊伍，但後來都因為經營不下去而收掉，現在全桃園剩不到個位數學校還有傳統技藝隊伍。

胡育霖又說，自己到學校後，決定到外學習舞獅技藝，由老師代替外聘教練，協助學校節省經費，也因此學校的舞獅隊可以持續30年之久。他說，當年學完後，回到學校邊摸索邊教，學生們也很有興趣，開始在外參加比賽頻頻得獎，甚至成為大崗國小傳統強項。他也說，目前成員從3至6年級都有，有15位學生，每周三下午練習。若遇到比賽，則是利用放學1小時加強演練。

另名中壢家商周律綺則是去年在勞動部舉辦的「全國技能競賽」，在國服職類獲得第1名。她說，從小就喜歡設計，國三時確認自己想走服裝設計這條路。雖然是在設計旗袍的國服拿到冠軍，但自己最喜歡的其實是時裝。她也說，未來想成為服裝設計師，做出好看、漂亮的衣服。

(中時 )