台東縣政府建設處技正蔡秉軒通過高考後經3年的時間，向考選部送審土木技師獲審議合格取得證照，縣長饒慶鈴今天特地頒發紅榜，讚許他是「台東縣政府之光」，期許他繼續為台東建設打拼，讓台東縣政府建設處更有戰力。

36歲的蔡秉軒是台東子弟，父親蔡福蔭曾任中國時報特派員，他的求學之路稍有坎坷，就讀台東農工（台東專科學校前身）時突然有所領悟，從此勤奮讀書，學校畢業後先在縣府擔任約聘僱工作。

蔡秉軒一邊工作一邊則準備考試，於3年前通過專門職業及技術人員高考，然後留在縣府建設處工作，經3年時間，於今年彙集在縣府工作相關資料送審，今天傳出獲審議合格消息。

縣長饒慶鈴今天下午特別由建設處長吳慶榮等人陪同，親自到建設處外廣場向他恭賀及頒發紅榜，她說，蔡秉軒土木技師證照，象徵縣府的戰力更堅強，但是一則以喜一則以憂，憂的是拿到證照後就可以出去外面開業，但是非常期待秉軒能跟他爸爸一樣，以服務民眾為優先，繼續留在縣政府，一起為縣政打拚。。

「這張證照讓自己的身分多一層價值」，蔡秉軒感謝縣長及長官的鼓勵與支持，他說，送審的原意只是希望證明自己的價值，他會如縣長所說留在縣府，目前沒有離職到外面開業的打算。

(中時 )