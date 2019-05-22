雖然洛馬公司(Lockheed Martin)已贏得美國國防部的合約，承包製造10萬瓦的雷射砲，但是同樣研究雷射砲許久的雷神公司(Raytheon)顯然仍未放棄，他們在自己的推特賬號上發布雷射攔截飛彈的影片，畫面如同1980年經典電玩「飛彈指揮官」(Missile Command)的模樣。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，高超音速武器(Hypersonic weapons)已是新的武器競賽項目，速度是音速的數倍，而且還有機動性能，可在不到一個小時的時間內摧毀世界任何地方的目標，現行的飛彈攔截系統可能已力不從心美國國防部副部長約翰‧羅德(John C. Rood)說：「潛在對手正在開發複雜的彈道飛彈和巡航飛彈系統，在速度、射程、準確度和殺傷力都在迅速提高」

因此雷射砲成了新的希望，雷神公佈的影片中說：「什麼能夠對抗比音速高上數倍的飛彈?以光速攔截吧！看看我們的雷射砲如何阻止來襲的高超音速飛彈。」

今天的雷射武器已經可以擊敗無人機了，但是要燒毀彈道飛彈還需要更強大的功率。工程師在正在改進電射的功率，以及更大的光學透鏡，能夠有效聚焦光束，但是塗層還必須可承受如此強大的能量。這十年的科技研發，使得雷射武器愈來愈接近現實，存儲科技飛躍式的成長，使得雷射武器愈來愈小，然而功率卻持續進步。

雷神公司雷射開發部的艾文亨特(Evan Hunt)說，雷射攔截器可以阻止核武器的發展，「想像一下，花了大錢投資核武器，卻被一發只要幾十度電力的雷射給瞬間擊落，核武器就顯得毫無宜，也就不會有幹勁發展核武了。」

雷神展示雷射攔截飛彈影片，很像經典電玩飛彈指揮官的遊戲畫面。(圖/Raytheon)

1980年的「飛彈指揮官」，天上會不斷掉來襲的飛彈，玩家要不斷的把飛彈擊落。(圖/網路)

不知是有意為之或是巧合，雷神公司的影片，像極了1980年SAGA所推出的電玩「飛彈指揮官」，這個電玩畫面非常簡單，玩家要指揮地上的防禦砲，攔截天上不斷掉落的飛彈以保衛城市，這個遊戲被視為冷戰時期美蘇核爭霸的一種縮影，在電影「魔鬼終結者2」當中，青少年約翰康納在電玩間裡就玩這款遊戲，是電影中的一項伏筆。

What can catch a missile moving many times the speed of sound? An interceptor that's as fast as light. See how we're hurtling toward lasers that can stop hypersonic missiles: https://t.co/LqZ8YeBvOU pic.twitter.com/7RyZqy94Q0 — Raytheon (@Raytheon) 2019年5月20日

雷射武器會是新的軍備競爭項目，卻不見得可以阻止毀滅性武器的發展。

(中時電子報)