鹿鳴國中第二期校舍拆除重建工程，但校舍新穎完善，周圍教學廣場地坪卻是風沙漫天，再投入改善計畫。（吳敏菁攝）

縣長王惠美承諾協助改善。（吳敏菁攝）

縣長王惠美承諾協助改善。（吳敏菁攝）

鹿鳴國中第二期校舍拆除重建工程，投入5500萬元經費校舍去10月竣工，但校舍新穎完善，周圍教學廣場地坪卻是風沙漫天，一遇到下雨，更是成了泥濘大澤，鹿鳴國中向縣府提出再投入400萬元「學生多功能教學廣場申請計畫」，縣長王惠美允諾協助完成最後一哩路，不讓好不容易新建校舍抱憾。

鹿鳴國中校舍新建大樓非原址拆除重建，原舊校舍拆除後所留置之空間僅以整地輾平方式處理，下雨天易造成場地泥濘，非雨天則漫天砂土，影響學生作息，學校反映，希望能做整體的規劃，包括排水流勢及廣場做妥善的規劃，鹿鳴國中現在有30班，總人數為800多人。

縣長王惠美表示，鹿鳴國中老舊校舍拆除重建第一期及第二期工程，工程總經費約1億2000多萬元，剩下最後這一哩路「學生多功能教學廣場」，孩子是我們大家的寶，大家一起來努力，讓孩子能與國際接軌，走在時代趨勢，並且有一個好的就學環境。

王惠美表示，過去曾在鹿鳴國中教書，對鹿鳴國中有感情，感謝柯委員向中央發聲將爭取經費、也謝謝議員對預算的支持，資源有限但影響到孩子安全的，就馬上做，整體規劃很重要，有整體規劃，對於學校的整體發展才會一本萬利。

(中時 )