基隆市輔導團共識增能研習今（22）日在教師研習中心登場，場面和樂。（基隆市政府教育處提供）

家長照過來！基隆市政府教育處宣布，108學年度私立國民中學新生登記將於29日辦理，在二信高級中學附設國中部及輔大聖心高級中學附設國中部進行招生作業，基於教育機會均等原則，基隆市學區內的國小當屆畢業生皆可自由申請登記，免試入學，學校不得以任何理由拒絕學生登記。

教育處表示，基隆市2所私立國民中學將於29日上午8時至12時進行新生登記，倘登記人數超過核定招收名額時將於當日下午2時公開抽籤。

學校登記及抽籤當日，教育處均會派員到場督導。各校如有拒絕學生登記情事，可於現場向教育處督導人員反應或致電教育處。

另外，還有值得一提的是，基隆市輔導團共識增能研習今（22）日在教師研習中心登場，特邀請宜蘭縣前處長簡菲莉擔任講師，帶領活動，此次研習是針對輔導團各國小領域小組成員設計的共識研習，包含召集人、執行秘書及團員們共襄盛舉。

研習現場，簡菲莉以CHECK IN作為研習開端，象徵搭上0522飛往新課綱的班機，活動以探究式課程進行，透過小組成員腦力激盪，共同產出一張張海報的豐碩成果，助縣市課綱前導者-輔導團員一臂之力，擴散課程研發能量。

(中時 )