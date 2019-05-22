禽獸不如！澳洲一名男子結婚多年，和妻子育有2名兒子，但他不但愛上太太的妹妹，甚至狠心殺妻連夜把埋自家後院，更找人要在埋屍處蓋游泳池。

(示意圖/shutterstock)

2018年8月的一個夜裡，37歲的Ahmed Dawood Seedat趁著孩子們熟睡時，動手殺死妻子，連夜裡就在後院挖洞把太太掩埋，並欺騙孩子們媽媽臨時出門，他騙鄰居說太太眼睛出了問題遠赴英國動手術，人夫也同時向岳父母撒謊，表示太太離家出走，還請人冒充警方向岳父岳母謊稱妻子沒事，最後向小姨子裝可憐表示自己被老婆拋棄了。

不過老天有眼，殺妻人夫把妻子埋在後院後，竟異想天開要建一座游泳池，他認為如果妻子的屍體被游泳池壓住，事情就不會曝光了。不過建商在挖游泳池的過程中，挖出妻子的屍體，讓妻子的意外重見天日，整個「殺妻謀小姨」的惡行也曝光。PerthNow報導，檢察官Nicholas Cogin認為， Seedat是為了追求小姨子，而不惜殺害妻子。

警方調查發現，Seedat殺害妻子的前幾週，不但在Google搜尋如何埋葬和火化人，還搜尋了「如果姊姊死了，你能嫁給你的姐夫嗎？」等關鍵字。最後這名男子雖然承認殺了妻子，但對如何殺害妻子的細節的說法卻反反覆覆，法院將在5月27日做出判決。

(中時電子報)