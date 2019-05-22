在有線電視頻道中極具知名度的福斯傳媒和國家地理頻道，多年來因為拒絕支付廣告音樂公開播送費用，被17位廣告音樂老師集體告上法院，全案纏訟3年後，台北地院日前判決福斯和國家地理頻道敗訴，總共應賠償658萬餘元。

據了解，被法院判賠的658萬餘元，只是兩家電視公司104年度和105年上半年積欠廣告音樂老師的授權費，如果加上目前仍由智慧財產法院審理的105年度下半年及106全年度的授權費爭議，兩家電視公司未來還可能得再賠付900萬元，金額相當驚人。

福斯傳媒旗下擁有衛視西片台、衛視電影台、衛視中文台、Fox、Fox體育台、Fox體育二台等六個頻道，與國家地理頻道都是非常受觀眾歡迎的境外電視頻道，不料，卻傳出因為拒絕支付授權費，而被法院判決敗訴的案件。

據了解，福斯傳媒及國家地理頻道每日除了播出節目外，也會在節目之間插播廣告。由於廣告播出時會使用到廣告音樂老師製作的音樂，按照著作權法規定，播出音樂著作的電視台即須取得音樂著作權利人的授權，並支付公開播送授權費，因此，17位廣告音樂老師多年來都與福斯傳媒及國家地理頻道簽署授權契約，並於年度終了時，與電視台結算使用報酬費用。

但104年起，福斯傳媒與國家地理頻道卻突然拒絕再與廣告音樂老師簽約，也拒絕再支付使用報酬費用，但卻未停止使用廣告音樂老師製作的音樂。這17位老師認為權利受損，經多次協調無效後，乃集體向台北地院起訴，請求法院判決福斯傳媒與國家地理頻道應給付權利金。

本案纏訟3年，審理期間，福斯傳媒與國家地理頻道承認持續播出廣告，並承認廣告中也含有廣告音樂著作，但要求起訴的17位老師必須先證明自己是廣告音樂的創作人，否則拒絕付錢。法官問其拒付理由時，福斯集團法務代理人竟當庭回答：「因為以前有刑法，現在只有民法。」法官對此漠視智慧財產權、亦是惡意侵權的行為，判其敗訴！

(中時電子報)