有台灣天菜男神稱號的男星張孝全出道多年，在日前被爆已悄悄當爸結婚，當初發現他並帶他入行的導演易智言今（22）日在社群網站上公開張孝全當年17歲的照片，並說出挖掘他的故事，被大讚是「從混沌中找到璞玉」。

張孝全17歲時的照片。（圖／翻攝自易智言臉書）

易智言寫出當時因要拍攝新片，需要尋找素人新演員，於是他和現在一樣是知名導演的楊雅喆一起到西門町去尋找新血，沒想到找了18個小時都挫敗，就在要回家時在捷運上遇到當時17歲的張孝全，因他提早下車「當下我和楊雅喆緊張跟隨，在不同方向兩邊包抄，奔跑追尋15分鐘後，終於圍堵到他」

張孝全。（圖／翻攝自張孝全臉書）

當時張孝全被攔下後聽他們講解來意，並留下聯絡方式，拍下這張照片，易智言說，張孝全就是善良的青春，對世界充滿信賴，「17年後的今天，我才知道他結婚了。」

張孝全被爆去年死會，已與圈外女友秘婚生子。(本報系資料照)

易智言表示，沒有徵求張孝全同意，一早就擅自PO文，全因衝動又感動，他向張孝全喊話：「你一定會繼續長大，也繼續保持最好的善良和青春。」

(中時電子報)