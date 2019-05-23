台東高中運動場跑道旁的10多棵老榕樹，搬家到閒置荒地，已抽出新芽。（ 莊哲權攝）

台東高中操場跑道旁原有10多棵老榕樹，陪伴該校師生度過50多個寒暑，因為擔心樹根破壞新建的PU跑道，將它們移植到宿舍旁的閒置荒地，搬了新家榕樹爺爺們都已抽出新葉、嫩芽，未來將做為學生野外求生的訓練場域，老樹活化荒地，繼續庇蔭莘莘學子。

台東高中獲教育部經費補助整建運動場跑道，但是在跑道旁有16棵老榕樹及2棵麵包樹，校方表示，老榕樹為淺根性樹種，擔心根系亂竄破壞新建跑道，因此請來專家將老榕樹移植到學生宿舍旁的1塊閒置荒地，讓老樹得以安養天年。

校方表示，成功移植的老樹現在都已抽出綠芽，未來綠樹成蔭後，可以做為野外求生訓練、野炊、露營的場地，至於沒了老樹的新建PU跑道旁，將來計畫新植適合的樹種，才不會周邊顯得光禿禿。

台東高中即將邁入80周年，校園內老樹林立，都是50多年前老師種的，陪伴後人乘涼半個世紀，也承載著許多東中校友的青春記憶。

但是3年前尼伯特颱風狂掃，校園內近40棵大樹傾倒，當時的校長張瑞杰邀請台北大安森林公園樹木醫生團隊搶救，雖有部分老樹因染褐根病放棄搶救，所幸大多數都救了回來。

此外，校方也在行政大樓前新植2株羅漢松，並透過家長會購買3科鳳凰木栽種校園，讓青青校樹，繼續在校園內春風化雨。

(中時 )