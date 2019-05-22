國民黨即將舉行總統黨內初選，最新民調今天公布，國民黨黨內互比，高雄市長韓國瑜支持度30.6%，仍是第一，韓國瑜在各項組合，也都是名列前茅。

台灣民意基金會日前公布的民調，韓國瑜的支持度只領先郭台銘2個百分點，此次韓國瑜則以30.6%的支持度，和郭台銘的22.2%拉開差距。

根據《放言》5月民調，鴻海董事長郭台銘支持度22.2%，居第2；前新北市長朱立倫17.4%，扭轉頹勢爬上第3；立法院前院長王金平15.8%，則吊車尾。再進一步分析，顯示泛藍過半數仍認為韓國瑜是最佳總統人選；而王金平上次民調獲近5成泛綠青睞，此次竟落後朱立倫。中間選民的部分，郭台銘僅些微領先韓國瑜。

該民調是由《山水民意研究股份有限公司》在5月15日至16日 針對20歲以上成年人，以住宅電話用戶為抽樣架構。有效樣本1075人 ，抽樣誤差在95%的信心水準下，約±2.99個百分點。

(中時電子報)