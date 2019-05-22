主持人重現經典偶像劇場景。（TVBS）

莎莎拍網美照。（TVBS）

由莎莎、ANDY老爹、Budi主持的TVBS全新原創網路節目《不推怎麼行》，本週帶觀眾騎著重機玩106縣道，莎莎說到平溪這個神秘仙境最令人印象深刻的景點，就是經典偶像劇的熱門打卡景點「我們的牆--石底大斜坑」，莎莎迫不及待的爬上圍牆，想模仿偶像劇經典場景拍攝一張。主持人Budi有懼高症，一邊喊著「我害怕」一邊緊抓旁邊的樹，但莎莎不斷說服：「你快過來坐好，你就是女主角。」Budi在半哄半騙之下，終於完成了照片的拍攝。

來到重機車手推薦的私密指定行程「UTV越野車的探險行程」，ANDY老爹說終於可以展現他的一技之長。但面對崎嶇不平的路線，連開車經驗豐富的ANDY老爹，沒出發前也雙手直發抖，教練跟他說：「老爹你別怕，因為頂多翻車而已。」莎莎毛遂自薦想要開車載大家，除了Budi超害怕，莎莎在倒車的時候，還不小心撞車，搞得大家一直尖叫，讓莎莎邊開邊喊：「大家不要緊張，教練也不要緊張。」坐在車上的Budi緊抓安全把說：「我現在只想趕快下車。」越野車的探險在一陣尖叫聲中結束。

(中時 )