勞動部長許銘春親臨現場為身障朋友加油打氣。（陳世宗翻攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署號召中彰投三縣市政府共同舉辦的「108年身心障礙者就業博覽會」，22日於台中世貿二館熱鬧登場，現場有來自勤益科大等19所學校400多位綜合職能科的畢業生到場瞭解身障者就業可運用的政府資源及首次應徵找工作外；也有來自潭子、南投等各地的身障朋友前來尋找適合自己的工作，現場湧入面試人數1281錄取40％。

勞動部許銘春部長、臺中市政府勞工局吳威志局長、彰化縣政府勞工處何俊昇副處長、南投縣政府社會及勞動處陳心敏科長也都親臨現場為身障朋友加油打氣。

許銘春表示，依2018統計資料顯示，台灣目前身心障礙勞動力為21萬2171人，勞動參與率約20.41％，身障朋友因為生理上的限制，在找工作上比較容易遇到困難。

勞動部積極推動安穩工作、安心職場、安全勞動的「三安政策」，針對身障朋友積極建構完善的職業重建系統，透由身障職業重建人員運用職業評量瞭解個人狀況，客製化提供支持性或庇護性就業協助，並適時導入職業訓練、職務再設計等資源，今天的身障就博會一次將這些資源完整呈現，讓身障畢業學子減少職涯摸索期，也讓陪同父母有了未來走下去的方向。

來自南投竹山高中詹組長談到自己已經連續3年帶應屆畢業的身障生來參加身障就博會，也把這次博覽會列為學校每年重要的活動事項，雖然有段路，但讓學生有機會在畢業前瞭解豐富的就業資源外，更重要的是讓學生獲得與廠商直接面試的機會，對學生順利轉銜職場有很大的幫助。

從潭子區到現場找工作的陳小姐，因為小兒麻痺加上中高齡的尷尬年紀，找工作一直不是很順利，這是她第一次聽朋友介紹來參加身障就博會，期望與雇主直接面對面，讓雇主實際了解她的優勢及限制，獲得與其他身障者公平競爭的機會。

中彰投分署代理分署長林淑媛表示，中區身障就博會已經邁入第6年，感謝轄內地方政府的支持，這也是目前全臺針對身障朋友辦理最大型的就博會，以近3年來說，已有超過3,000人次身障朋友參加，也協助1,000多人次身障者就業。應屆身障畢業生參加人數也逐年增加，今年更有勤益科大、東海大學等大專校院與臺中一中等19所學校近400名學生參加，顯見大家對就博會成效的肯定。

林淑媛說，不只求職者端，每年亦有廠商積極詢問辦理日期，今年共有32家廠商提供465個職缺，還有廠商開出40至60K的優渥薪資積極招攬身障人才。例如本次參與的隆昌集團，是全球知名運動鞋品牌(例：NIKE、adidas、NB)機能布料的供應商。經由就業中心的媒合服務，從推介一名智能障礙輕度的身障者開始，陸續僱用了肢體障礙和聽覺障礙者，擔任工程師、行政助理等工作，目前已是超額進用的單位，今天也到場參加，想要召募更多優質的身障員工一起打拚。

現場除徵才活動外，深受企業及身障朋友喜愛的還有「職務再設計體驗展示區」，透過模擬情境及實際操作輔具等方式，讓更多人瞭解如何降低身體障礙對工作的限制，增加求職自信!此項服務近三年已協助中彰投區逾700位身障者穩定就業，在改善職場環境、提昇工作效率及促進就業機會等具多方助益，更鼓勵企業運用資源善用身障人力。

(中時 )