大陸偶像男團TFBOYS成員之一的王源，20日被拍到在北京一家日式料理店內公然抽菸的畫面，引發軒然大波。王源21日4度公開道歉，但因他的行為違反《北京市控制吸煙條例》，今（22日）上午主動向主管機關報到，接受調查。

年僅18歲的王源，一直是演藝圈的優質偶像，年初也承認被美國伯克利音樂學院錄取，預計今年出國留學，沒想到居然被拍到在公共場合吸菸。

王源工作室今天下午6 點多透過官微表示，王源今天上午已經主動到朝陽區衛生計生監督機構接受調查，等接到相關處罰決定後，將按照《北京市控制吸煙條例》及其他相關規定，接受相應處罰。

文中也感謝各界人士對王源的關心和鞭策，並此事為社會大眾造成的影響，再次表達歉意。

法界人士認為，王源主動認錯的態度，屬於積極改正，或將面臨50元（人民幣，下同）罰款，而非外傳的200元，但具體處罰，還要看衛生計生監督機構開出的罰單而定。

(旺報 )