近來大陸抽砂船屢屢越界到我海域違法作業，海巡署馬祖海巡隊於今（22）日實施海上巡邏勤務，再次於莒光海域再度查獲中國抽砂船盜採砂石1艘9人。

這次是繼今年年初馬祖海巡隊查獲抽砂船「鴻達51號」非法越界竊取海砂，「鴻」船經連江地方檢察署判決沒收並拍賣4819萬入國庫後，再度以小博大查緝大陸抽沙船，捍衛我海疆的具體成果。

馬祖海巡隊指出，今下午14時許接獲第十一巡防區通報，有可疑目標於莒光限制水域，線上巡防艇3538艇隨即前往查看，於莒光蛇山外2.2浬限制水域內發現該目標為中國籍「海勝655號」抽砂船，且該船未經許可進入本國海域正進行抽砂作業。

海巡隊以35噸的巡防艇，強靠登檢約1000多噸的大陸抽沙船，冒險犯難屢創佳績。（吳家詮翻攝）

海巡隊鎖定目標後，35噸的巡防艇強靠登檢約1000多噸的「海」船取締並錄影蒐證，因「海」船船上多達9名船員，海巡隊唯恐人數寡不敵眾發生意外，緊急另調派10029艇由南竿前往支援以策安全，以優勢警力實施以小搏大戰術執檢，成功緝獲並押解人、船到案。

為防範非洲豬瘟隨船食品進入國境，加強船上各艙間物品及所帶食物清查，經查均無相關豬肉及其製品後，旋即由10029艇及3538艇共同押解「海」船返回南竿福澳港偵辦，該船將依刑法加重竊盜罪等罪嫌移送連江地檢署偵辦，展現我海巡維護國境安全及保護環境生態之鐵腕手段。

(中時電子報)