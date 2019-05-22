本月24日同婚正式上路，但內政部表示，2名外國人士能否選擇在台辦理同婚，相關問題尚待司法院等相關機關解釋後，內政部再依規定辦理。

過去台灣同婚並未合法化，有台灣民眾跟外國的同性配偶選擇在同婚合法國家辦理結婚登記，現在台灣同婚合法後，外國人能否來台辦理結婚，以及陸、港、澳的伴侶能否跟台灣人合法結婚，都還有待解決定。

內政部表示，樣態之一，是2位未承認同性結婚合法國家的外籍同性伴侶能否在臺辦理同性結婚登記？其次中國大陸及港澳地區尚未承認同性結婚，因涉及兩岸人民關係條例、及港澳條例相關規定，相關同性伴侶得否在台或承認同性結婚的第三地辦理同性結婚？

內政部表示，相關情形內政部已在5月13日函詢司法院、法務部及陸委會意見，將待各該法令主管機關釋示後，再依規定辦理。

此外，對於同性伴侶註記是否繼續受理問題，內政部表示，國人與承認同性結婚國家人士（或者2位國人）24日起已可辦理同性結婚登記，因此不再受理同性伴侶註記，原有同性伴侶註記者，在結婚後，註記應予刪除。

內政部也說，國人與承認同性結婚國家人士（或者2位國人）24日起得辦理同性結婚登記，未辦理登記者，是否刪除其同性伴侶註記。內政部已於14日函詢地方政府意見，將再另案說明。

由於國人與未承認同婚國家人士無法辦理同婚，內政部表示，相關情況仍可受理同性伴侶註記，另原有同性伴侶註記者，該註記也不刪除。

(中時 )