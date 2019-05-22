大陸三大航空均正式就737MAX停飛 向波音提出索賠 20:172019/05/22 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸三大航空均正式就737MAX停飛，向波音提出索賠。（取自環球網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 5月22日中國國際航空相關負責人證實，中國國航已就波音737MAX飛機長時間停飛，以及訂單無法按時交付所造成的損失，正式向波音公司提出索賠。中國南方航空也已正式致函波音公司，就波音737MAX停飛及前期訂購的波音737max延遲交付，所造成的損失提出賠償要求。 自3月11日起，南航已暫停24架波音737MAX飛機的商業運行，據聞南航已要求波音公司儘快就賠償方案進行磋商。再加上5月21日東方航空已正式提出索賠，目前大陸國內三大航空公司均已就此向波音索賠 (旺報 ) #波音 #航空 #公司 #索賠 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞航棚廠 將進駐桃園航空城 04:092019/05/18 產業特刊 遠航突停飛三航線 旅行業者怒嗆 不排除發動拒搭 04:092019/05/19 財經要聞 不爽飛時限制 遠航搞飛機 04:102019/05/19 生活新聞 旅行業損失上億元 連署喊拒搭 04:102019/05/19 生活新聞 恆春機場死透 立榮5／28撤唯一航班 12:092019/05/19 生活 不可低估貿易戰對中國的衝擊 04:102019/05/20 論壇廣場 建設公司廣告砸人 男騎士路經美濃受傷 送醫幸無礙 19:102019/05/20 社會 阿聯酋航空讓愛零距離 6／3止4,520元起 14:582019/05/21 生活 近3年績效檢視 北市府4大公司稅後淨利下滑 16:352019/05/21 生活 櫃買5／27上櫃審議會 討論富致科技上櫃案 10:242019/05/22 財經 兩岸熱門新聞 回應川普呼籲 大陸4成美商打算遷離 - 兩岸 美中貿易戰打得兇 韓國半導體受重傷 - 時政 唐飛憶F-104 報廢發動機當二手貨 - 焦點新聞 - 旺報 大陸三大航空均正式就737MAX停飛 向波音提出索賠 - 兩岸 - 旺報 法艦載機迫降印尼 值兩岸借鑒 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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