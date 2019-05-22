5月22日中國國際航空相關負責人證實，中國國航已就波音737MAX飛機長時間停飛，以及訂單無法按時交付所造成的損失，正式向波音公司提出索賠。中國南方航空也已正式致函波音公司，就波音737MAX停飛及前期訂購的波音737max延遲交付，所造成的損失提出賠償要求。

自3月11日起，南航已暫停24架波音737MAX飛機的商業運行，據聞南航已要求波音公司儘快就賠償方案進行磋商。再加上5月21日東方航空已正式提出索賠，目前大陸國內三大航空公司均已就此向波音索賠

(旺報 )