屏東縣潮州轉運站22日正式啟用，共設置6處月台、15條公車路線，連結鐵路及公路運輸成為屏中地區的交通樞紐。縣府表示，未來會盤整公車路線，提升班次讓民眾搭車更便利；車站商場也預計於暑假開幕，結合旅遊服務中心帶動潮州商業及觀光。

潮州轉運站是以台鐵高架化後潮州車站旁空間設置，轉運站內設置候車空間、售票區、即時動態系統，並設置6處月台，15條公車路線包括前往高雄國際機場、墾丁、涼山遊憩區，及周邊鄉鎮市，結合台鐵提供民眾更便捷轉乘服務。

22日正式啟用，不過有民眾質疑轉運站僅有一處大門進出，6處月台皆未設置上下車出入口，非常不方便；縣府交通旅遊處長黃國維解釋，潮州轉運站並非「專屬性轉運站」，是以台鐵車站站體空間改造，並配合未來商場路線，才沒在每個月台設置出入口。

縣長潘孟安表示，縣府規畫在全縣設置6處轉運站，如今屏東及潮州轉運站已啟用，水門已動工，未來還有東港、枋寮、恆春將陸續完成，縣府也將整盤縣內公車及城際運輸路線，讓整體公共運輸路網更完備。

潮州車站商場將由屏東太平洋百貨進駐，籌備處長李玉芬說，目前商場招商已達8成，最快7月中旬開幕，除了交通外也提供更棒的購物環境，帶動潮州整體商業活動。

(中時 )