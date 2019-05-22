美式大賣場商品多，消費者難免踩雷，買到不中意的東西。最近有網友PO文抱怨，他買到好市多最雷的商品之一。原來被他嫌棄的是抽取式濕紙巾，這一張又一張又一張抽不斷理還亂的濕紙巾奇景，引發6000多名網友按讚，不少人創意大噴發其另類用途、「包木乃伊很實用啊！」、「這是逃生用衛生紙」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，乍看還莫名所以，原PO寫道，「好市多最雷的商品之一……我只要一張！一張！一張！一張！拉起來卻一張又一張又一張！」

一張張層層堆疊的抽取式濕紙巾，釣出600多位網友按讚，600則留言熱議，紛紛表示「難用死了」、「這超級不好用！」、「用到很生氣」、「不會買第2次」、「見鬼了！」。

網友分析廠商的意圖，認為是「商人的陰謀」、「這是紙巾工廠的加速銷售的戰略」、「一次抽光一包的概念」。

一堆網友更創意發想綿綿不紀的濕紙巾用途，「包木乃伊很實用啊！」、「這是逃生用衛生紙……火災垂降用」、「綁著拉起來一條 變窗簾」、「被你發現這是圍巾惹～ 」、「如果抽起來的是鈔票該有多好(作夢XD)」。

(中時電子報)