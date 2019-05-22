上櫃公司和進電子總經理龔俊仁，被控2013至2015年間，擔任董事長期間涉嫌以虛偽交易掏空公司資產上億元，資金流入私人帳戶，涉及財報不實，案經檢察官複訊後，向台北地方法院聲請羈押龔俊仁與共犯電子事業部經理曾明煇，法官訊後認為龔、曾2人涉嫌違反《證交法》，犯罪嫌重大，且有共犯及證人未到案，有串證之虞，今(22)日晚間裁准2人羈押禁見。

(中時 )