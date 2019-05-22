和進電子掏空案總經理龔俊仁等2人聲押獲准 19:482019/05/22 中時 王己由 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 和進電子掏空案龔俊仁等2人聲押獲准。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上櫃公司和進電子總經理龔俊仁，被控2013至2015年間，擔任董事長期間涉嫌以虛偽交易掏空公司資產上億元，資金流入私人帳戶，涉及財報不實，案經檢察官複訊後，向台北地方法院聲請羈押龔俊仁與共犯電子事業部經理曾明煇，法官訊後認為龔、曾2人涉嫌違反《證交法》，犯罪嫌重大，且有共犯及證人未到案，有串證之虞，今(22)日晚間裁准2人羈押禁見。 (中時 ) #電子 #共犯 #公司 #羈押 #涉嫌 也許您會感興趣 推薦閱讀 涉騙「薔薔」父親等人2億 陳國帥400萬交保境管 07:242019/05/19 社會 假購屋詐2億 陳國帥400萬交保 04:102019/05/20 社會新聞 櫃買5／23上櫃審議會將審議鑫創電子上櫃案 14:292019/05/20 財經 電子類股指數、成交值、占比三創新低 15:462019/05/20 財經 建設公司廣告砸人 男騎士路經美濃受傷 送醫幸無礙 19:102019/05/20 社會 《電子零件》拚金融電子支付，樺晟投資暘碁資訊 09:092019/05/21 財經 高通案和解 監院糾正公平會 10:252019/05/21 政治 近3年績效檢視 北市府4大公司稅後淨利下滑 16:352019/05/21 生活 櫃買5／27上櫃審議會 討論富致科技上櫃案 10:242019/05/22 財經 亞馬遜Kindle將進軍繁中書市 首波上看2萬本 11:332019/05/22 科技 社會熱門新聞 豆腐渣工程不夠看 請看這款「豆花」馬路 - 社會 - 中時 刑事局破獲A片網站侵權11億 AV爆乳女優拍片致謝 - 社會 - 中時 愛上小姨子 人夫狠心殺妻還想蓋泳池壓她 - 社會 國中男師「約砲」清純女學生 鹹濕LINE對話露餡 - 社會 - 中時 老公偷腥「忍過頭」 人妻提告吞敗 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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