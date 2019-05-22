民進黨今中執會討論總統初選相關議程，結果前行政院長賴清德突然跑來黨中央與黨主席及出席的部分五人小組成員討論完，隨後突然現身記者室向媒體報告他提出的新方案；賴清德說，他的新方案是，基於四個原則提出三個狀況，第一小英總統贏了韓國瑜，他無條件支持蔡總統繼續競選連任。第二是他沒贏韓國瑜，「我也會全力支持蔡英文總統連任」，第三是「若我贏了韓市長，韓國瑜又贏了小英總統，我請小英總統及黨中央黨內同志能支持我，提名我出馬競選總統」。我希望這樣新的策略，能夠提供給黨內大家共同思考。

他強調，「如果說小英總統已經贏過國民黨候選人，我理應支持他。如果說我本身沒有贏過國民黨候選人，我也會無條件支持蔡英文總統。」蔡總統只要贏，不管贏多贏少，他都會支持。

至於手機民調要佔多少比例？賴清德表示，黨的初選辦法是市話，但如果要手機民調，可以交給黨中央協調，「我們並不反對，比例多少，我們交給黨中央協調」。

賴清德今表示，希望下次中執會時也能就此案大家來討論，或者是五人小組在這個禮拜內，也能夠進行協調工作。

民進黨秘書長羅文嘉今表示，賴清德突然提出這個方案，因為事出突然，所以花比較多時間聯絡等候，一直到主席說，讓賴跟蔡總統及五人小組討論一下，所以就下週中執會討論。

賴清德今突然現身黨中央，與黨主席、五人小組成員討論約一個小時，他表示，他今天來提了一個贏的策略。希望黨中央還有民進黨同志大家可以思考，這個策略是基於四原則，第一，希望能夠維護民進黨體制、讓初選能夠具備公信力。第二，希望黨內能夠和諧，未來能夠團結打贏總統、立委選戰。第三，基於蔡英文總統尊重第四，秉持他出來參選並不是為了個人、而是希望承擔台灣下一階段責任。

賴清德說，今天的中執會他有看直播，看了其實非常感動，「其實在民主路上我們都曾經一起努力打拼過，我們是同志，我們更是兄弟姊妹，雖然初選正在進行，我們不會變為敵人，甚至連對手都稱不上。因為我們還有共同目標，團結打贏明年總統、立委選戰」。

蔡賴「公開」攤牌 民進黨中執會首度直播

蔡英文（右）、賴清德（左）。 （圖／資料照片合成）

(中時 )