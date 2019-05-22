嘉南藥理大學攝影社遠赴花蓮與新城鄉布農發展協會共同舉辦「留下珍貴回憶－老照片珍藏保存」活動。（嘉南藥理大學提供）

鄉民看見遠道而來大學生，紛紛拿出家中珍藏照片。（嘉南藥理大學提供）

一張張泛黃照片，承載許多難忘歲月及無盡的生活點滴；嘉南藥理大學攝影社日前利用課餘遠赴花蓮進行社區服務，與新城鄉布農發展協會共同舉辦「留下珍貴回憶－老照片珍藏保存」活動，協助並教導當地居民替老照片數位化，不僅為地方保留珍貴歷史紀錄，也讓社團學習活動不只是拍照，更增添互動的人際溫暖。

嘉藥攝影社一行近30人風塵僕僕來到新城鄉，鄉民看見遠道而來的大學生，紛紛拿出家中珍藏照片寶物，興高采烈訴說每張相片人生故事。有些阿公阿嬤跟社團學生分享日據時期花蓮人民工作的情況，其中一位阿公甚至指著照片當年在台電任職父親英姿煥發模樣，娓娓述說歷經轉折與改變的家族史，讓許多初次聽聞的學生既感動又新奇，深感不虛此行，收穫良多。

攝影社員楊于慧說，新城鄉民保留頗多珍貴老照片，不乏超過半世紀以上難得影像，姑且不論當年相機多麼老舊、拍攝手法優劣，但每張照片呈現常民生活以及從中窺見文化內涵，鮮明躍然「相」上，令人動容而愛不釋手，因此興起想為他們保存老照片盡一份心力的念頭。

社員希望藉由自己擁有的攝影專業技術，為老舊照片賦予新生命，並能永世流傳，相信這是對歷史負責的態度，也為保存台灣文化略盡棉薄之力。社長張緯祐指出，近年發現很多同學未曾看過傳統底片與相片，在數位化拍攝便利下，一味追求照片後製的絢麗度與網美景點，幾乎忘記為保存當下美好事物而拍照的原始初衷，此次活動帶幫助鄉民也勉勵自己。

許俊宇表示，為了讓大家重新認識傳統照片，並體會每張背後所蘊藏的故事，特別選定位處偏鄉的花蓮縣新城鄉，透過照片保護、數位化與夾裱製作等教學，且以博物館級高規格的保存機制，教導居民保存相片的方法，而在與民眾「搏暖」過程中，同學也深入瞭解往昔人們生活樣貌，對鄉土人文有了更深一層領悟。

嘉藥攝影社自創校就成立，社史悠久，經歷傳統底片與數位化攝影的年代，也為學校留下頗多彌足珍貴的歷史畫面，攝影社除平時上社課外，每年均舉辦攝影比賽、展覽及外拍活動，這次遠赴花蓮社區服務，過去畢業學長姐校友也相揪參加，讓此趟下鄉行，世代傳承意味更顯濃厚。

(中時 )