墨爾本將建第二個唐人街 預計斥資4.5億澳元重新開發 20:142019/05/22 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據澳洲新聞網報導，澳洲墨爾本的第二個唐人街已經提出規劃日程，開發商將耗資4.5億澳元進行重新開發，當中包括修建兩棟高樓。 新的唐人街為Golden Age在墨爾本最大的亞裔社區Box Hill，實施的Sky Village專案一部分。此次提出集中國食物、零售及文化於一體的唐人街，將包括一個4000平方公尺的Hawker Hall，此一構想顯然受到倫敦、紐約亞洲市場的啟發 (旺報 ) #唐人街 #墨爾本 #澳洲 #澳元 #開發 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳元兌美元匯率 創逾10年新低 17日盤中報0.6872美元 04:092019/05/18 全球財經 澳洲今日大選 莫瑞森恐成最短命總理 04:092019/05/18 全球財經 外匯探搜－貿易戰歹戲拖棚 澳幣匯價續看貶 04:102019/05/18 產業特刊 澳洲今大選 恐出現變天 04:102019/05/18 兩岸要聞 民調失靈 澳洲大選沒變天 04:092019/05/19 全球財經 民調失靈 澳洲大選未變天 04:102019/05/19 兩岸要聞 美陸對抗加劇 澳洲苦尋平衡點 04:102019/05/19 兩岸要聞 澳債3優勢助陣 無懼高波動 04:102019/05/20 投資理財 REITs抗震力強 全球股災免驚 04:102019/05/20 投資理財 安本標準：澳洲微溫 布局債市正當時 04:102019/05/22 投資理財 國際熱門新聞 名廚奧利佛美食帝國一夕崩！員工曝問題一籮筐 - 國際 日3大通訊廠宣布 停售華為新機 - 國際 - 中時 瑞媒：大陸在與美國鬥爭中 保持克制並不是軟弱 - 時事 - 中時 無懼陸王牌？美拉攏澳簽訂稀土合作了 - 國際 遭殃！美祭關稅牌 自家1萬2千商店恐倒閉 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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