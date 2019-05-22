據澳洲新聞網報導，澳洲墨爾本的第二個唐人街已經提出規劃日程，開發商將耗資4.5億澳元進行重新開發，當中包括修建兩棟高樓。

新的唐人街為Golden Age在墨爾本最大的亞裔社區Box Hill，實施的Sky Village專案一部分。此次提出集中國食物、零售及文化於一體的唐人街，將包括一個4000平方公尺的Hawker Hall，此一構想顯然受到倫敦、紐約亞洲市場的啟發

(旺報 )