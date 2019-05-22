嘉義市過去為推展低碳觀光，2015年與台灣城市動力合作，在嘉義市各處設置11處租賃站，但該公司陸續出包，市議員鄭光宏22日質詢時指出，該公司3年來多次違約，積欠租金，市府卻沒有展現魄力立即解約，直到今年2月才正式「分手」，目前該公司仍積欠市府150餘萬元租金及罰金，鄭光宏說，這是上任市長的政策，卻留下爛攤子給現任市長黃敏惠。

鄭光宏表示，嘉義市政府2015年第一次與該公司簽約1年，期間曾發生惡意積欠員工薪水、系統停擺及租金遲繳等問題，隔年市府竟與該公司再簽3年約，該公司僅繳3期（共12期）3萬6153元租金，且營運報告、保養計畫和紀錄都沒繳交，市府稽查缺失後，該司也沒做到限期改善，若按合約逾期2個月以上未繳納就應終止合約，但市府卻遲遲沒作為，直到今年2月18日才正式終止合約。

正式終止合約後，該公司共積欠市府150萬1525元欠繳租金及遲延費罰金，鄭光宏指出，該公司位於嘉義車站的租賃點正常繳納租金給台鐵，顯然該公司有雙重標準，也凸顯市府交通處管理監督及履約能力失能。

交通處長鄭君健說，該公司從2017年3月開始確實陸續發生未依合約規定繳租金和提送保養計畫等事，市府多次行文催繳，同時也考慮解約，但因無其他替代方案，為免影響民眾權益則作罷，今年解約後，已循法律程序函請法院申請支付命令，若仍不繳，後續將聲請強制執行追討租金。

(中時 )