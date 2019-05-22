新北市教育局今（22）日 與國際扶輪社多個地區舉行「合作備忘錄簽署記者會」，由教育局長張明文與國際扶輪多個地區簽署合作備忘錄，副市長謝政達親自贈送寫著「友誼長存」的鶯歌陶杯給在場的8名國際交換生，象徵新北市是個有濃厚人情味的好所在，另有3位北大高中的國際交換生分享這一年的學習收穫。

教育局全國首創單一媒合平台，大力引進國際交換學生至本市高級中等學校進行長達一年的入校學習，創造校校都有國際交換生，讓外籍學生與本市學生共學，使學校國際化向前邁進一大步。

謝政達表示，感謝國際扶輪長期投入學生國際交換學習，過去三年來已引進來自世界24國共151名國際交換生到本市學校學習，也讓新北的學生不用出國，就能與外籍學生交流共學。此外，也感謝接待國際交換生的學校，提供交換生友善、多元的學習環境，協助交換生順利適應臺灣的學習生活。

教育局指出，教育局與國際扶輪3490地區、3481地區、3482地區及台灣國際扶輪青少年交換協會（3521、3522、3523地區） 簽署合作備忘錄，能加速學生與國際接軌成為全球公民。新北市各校已熱情張開雙臂，歡迎世界各國的學生一起來學習，未來也將支持個人型態實驗方案，讓本市高一及高二的學生免休學出國學習一年，擁抱世界、向世界學習。

(中時 )