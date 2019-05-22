台南市有不肖業者回收洗腎藥水桶，將其運回工廠後填充洗碗精、漂白水、洗衣精等清潔劑，再貼上標籤販售給攤販、店家，嘉義縣調查站日前現場查獲以洗腎藥水桶盛裝洗潔劑，嘉義縣調查站認為，該名業者隱瞞消費者是洗腎藥水桶，獲取不法利益，訊後將張姓洗潔劑廠負責人及沈姓回收業者依違反廢棄物清理法、詐欺罪嫌移送法辦。

嘉義縣調查站去年接獲匿名檢舉指稱，有業者在雲嘉南地區診所違法回收洗腎藥水空桶，並填裝清潔劑、洗碗精後，再貼上「泡○○洗碗精、洗衣精」等標籤對外販售，經報請嘉義地檢署檢察官指揮，本月15日兵分5路到台南市沈男經營的塑膠工廠，及張男的洗潔劑廠等處所調查，現場查獲成品2484桶、待盛裝洗腎藥水空桶4208桶。

據了解，洗腎藥水空桶應由合格廠商回收後，粉碎成再製原料，而不肖業者為節省成本，直接利用洗腎藥水空桶填充洗潔劑，有危害人體健康疑慮，張男經營的洗潔劑工廠並未取得一般事業廢棄物清除、再利用許可，與沈男經營合格廢棄物處理塑膠工廠勾結，預估3年來獲利超過百萬。

(中時 )