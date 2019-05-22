乍聽之下能讓出版、圖書館和作者三贏的公共出借權，若要在台灣實際運作，會碰到哪些困難？雖然目前教育部已確定將於年底於台灣圖書館和公共資訊圖書館兩間國立圖書館試辦，時間緊迫，但如今還有許多細節尚未確定，例如各方都希望公共出借權的預算不要壓縮到圖書館的採購預算，但經費到底該從哪裡來？

在今（22）日的公共出借權公聽會中，教育部終身教育司司長黃月麗表示，由於教育部是圖書館主管機關，試辦期間的系統建置經費會由教育部負責，但未來關於借閱標準、分潤制度等細節，由於事關文化政策，希望會同文化部了解和協商。

黃月麗表示，就教育部的立場，認為由圖書館做借閱次數統計，再另由專責單位用資料介接的方式做分潤制度的統計和發放，是比較可行的方法。目前教育部已經開過一次諮詢會議，和負責執行的兩間圖書館及學者討論，23日將再召開會議，決定試辦規劃小組的組成人員，未來試辦規劃小組也會納入出版相關團體代表和文化部代表。

至於經費部分，黃月麗表示，目前試辦期間將由教育部負擔。然而教育部的文化預算有限，圖書館方普遍認為，未來若試辦順利，要推行到所有的公共圖書館而不影響採購預算，最好由中央設立專款專用，才不至於壓縮到圖書館原有的預算。

今出席公聽會的人員有出版業者、圖書館方以及教育部、文化部、經濟部智慧財產局代表。對於公共出借權，出版業者普遍樂觀其成，也多半贊同作者應得到至少50％的補償金額。但也有出版社認為，一本書的完成不只有作者的功勞，若經費允許，應該要將插畫、設計、編輯等人員也納入補償範圍。此外，也有出版業者認為不應將公共出借權視為「補償」，而應以「酬金」視之。

曾接受文化部委託研究國際間公共出借權實施狀況的政大圖書資訊與檔案學研究所所長邱炯友也表示，圖書借閱量的升高，不應該對比出版銷售下降，兩者是無關的，公共出借權也並不是一個用來振興出版產業的方案。

文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示，公共出借權政策的產生，源自於公共圖書館的借閱，是一個發生在公共圖書館場域的情形，因此會再跟教育部合作，討論關於補償範圍、比例、上限等細節。

(中時 )