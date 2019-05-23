高雄市岡山區岡山路（舊省道）的大德一路南到維新路口路段，附近民眾向民進黨立委邱志偉陳情，指該路段路側溝部分逆坡、排水不良等問題。邱志偉聞訊後向內政部營建署積極爭取經費補助，日前已獲核准通過581萬元，盼在施作工程後改善淹水問題。

該路段由於有早期施工時模板未拆和垃圾阻塞的問題，因此經常造成積淹水。邱志偉日前邀集內政部營建署下水道工程處、高雄市政府水利局，及岡山區公所辦理會勘，研議解決方案。

高市府水利局指出，岡山路西側路側溝收集岡山路303巷、平和路與岡山路269巷的逕流水體，集水面積約為3.115公頃，透過側溝改善後可增加排水效益，減少附近居民因積淹水造成生命及財產損失。

邱志偉在安排相關單位進行會勘後，即協助高市府所提出前瞻建設中的提升道路品質計畫，對岡山區岡山路西側（壽天路至維新路）排水改善工程，向內政部營建署積極爭取經費補助，日前已獲核准通過581萬元，預計整修長度330公尺。

另外，完工後設施的維護管理，也將由水利局管理維護道路及排水設施，依逐年編列經費維護，希望能有效改善多年來的淹水問題，並保障用路人安全。

岡山路西側的壽天路到維新路路段是是行經台1線重要道路，也是岡山地區傳統市集、商圈與金融機關密集的所在，邱志偉22日建議施工單位，在施工前必須召開事前說明會，並邀請當地里長及區內事業管線單位參與，讓工程順利進行。

(旺報 )