前行政院長賴清德今突然現身黨中央，並借用黨中央記者室向媒體公布他提出了一個贏的策略；民進黨秘書長羅文嘉會後表示，本來以為可能失去了這個機會，但休息期間看到了這樣新的契機，願意給這個契機最大空間。

羅文嘉也強調，賴清德前院長稍早借用黨部記者室發言，不代表中央黨部立場，特此說明，外界請勿誤會。

被媒體問到，中執會休息時間到底發生什麼事？羅文嘉會後表示，今天協調代表有列席中常會並表示意見，中途休息的原因是因為，主席是希望不要用到表決，民進黨幾乎在中執會沒有動用表決，因此休息過程中，特別請雙方列席代表再來討論，並請打電話給雙方當事人，有無對今天現況及目前僵局提出看法。

他說，分別聯絡後，賴院長說願意親自來跟五人小組跟主席討論，過程中賴談了自己部分，那是賴的看法，不代表五人小組及黨中央看法。

羅說，蔡總統這邊也和蔡總統聯繫，但賴提出大家之前都沒聽過的建議，想聽聽看蔡總統回應，因為事出突然，所以花比較多時間聯絡、等候，一直到主席對外宣布，讓賴跟蔡總統級五人小組就賴所提出的建議討論，所以就下週中執會討論，總統初選民調日期610日到14日不變的情況下，再開一次中執會討論。

至於賴提到手機佔比部分，願意由黨中央討論？他說，這對黨中央有點突然，下週很快就到，就像他在中執會的發言，「我在努力找共識」。

(中時 )