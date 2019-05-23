住在高雄杉林區的68歲婦人張瑞雲，年輕時跟丈夫做工地板模工，養育3名兒女，她為了多賺點錢，還考取吊車駕照，在丈夫過世後，成為家裡的經濟支柱，拉拔兒女長大。她今年以退休勞工身分獲選全國營造業模範勞工。

張瑞雲出生於高雄桃源區布農族，父親早逝，加上傳統重男輕女觀念，讓個性好強的她從小不服輸，只為證明女人不比男人差。她在20歲嫁給族人丈夫，當全職媽媽照顧3名子女。

直到大女兒讀國中，為了栽培孩子和供妹妹求學，她跟著丈夫到高雄市當板模工，男人做的粗活，扛磚頭、綁鐵絲、釘樓梯她樣樣會，並考取吊車駕照。

夫妻倆認真工作，努力改善家中經濟。14年前丈夫過世，她母代父職。未料4年後的父親節發生莫拉克風災，她帶著老母親與兒女，跟著族人逃下山，隔年農曆年前，住進杉林大愛園區。

她感謝慈濟提供遮風避雨的家，認養家門前的道路清掃與花草樹木種植修剪，並帶動工地環保文化，天天做環保。但前幾年，就在一切看似穩定時，長子因病英年早逝。

雖然傷心，但日子還是得過下去；她更加投入慈濟志工的工作。3年前，為了照顧失智的母親，她選擇退休，有更多時間照顧母親。一生宛如電視劇的張瑞雲說，人生悲歡離合，只要正向看待種種試煉，沒有過不去的難關。

慈濟基金會表示，張瑞雲任勞任怨，做什麼像什麼，她扮演好每一個角色，含辛茹苦拉拔兒女成家立業，長女是名護理師，老么則擔任一所中小學校長，母愛光輝讓她曾獲選2017年杉林區模範母親。

(旺報 )