陳妤一身俐落裝扮。經紀人提供

陳妤因夯劇《我們與惡的距離》受歡迎，22日首次為電腦產品與故宮合作出席活動，初嘗走紅滋味。她第一次出席商業活動，據知出席費約6位數，她初體驗心情緊張，幸好平常有使用電腦習慣，在舞台上介紹起使用功能與經驗落落大方，一點也沒有生澀感。

日前通過同婚法案，陳妤在臉書PO文：「我對我的性別氣質很自在。但這背後其實花了不少時間，也跟爸媽討論過非常、非常多次。」有女粉絲留言：「想跟妳求婚。」對此，她坦言高中時期，女生告白比男生多，有男友的她，被問未來有可能轉性？她笑說這種事無法說死。

陳妤最近忙拍新劇《國際橋牌社》，不過《與惡》仍有餘威，日前收到苗栗山佳國小邀約，因為看了《我》劇選她為「夢幻導師」，要她錄下對小學生們鼓勵的話，她的母校辭修高中也捎來訊息，希望她為畢業學弟妹們錄祝福影片。至於入圍金鐘獎，陳妤說不敢多想，能演到一齣好戲，獲得的收穫極大，其它的就順其自然。

(中時 )