永和分屍案今下午召開審理庭，提訊主嫌孫武生作證，孫男仍舊否認殺人，堅稱是在Bent指使下前往河濱公園，並未與死者顏男見面，僅獨自在樓梯旁抽大麻，待Bent回來後才得知顏男受害；共犯何傑生則坦承犯案，但辯稱全由孫男指使。

儘管本案另3名犯嫌都堅稱，全案由孫男主導謀略，但孫男今庭訊時仍堅稱，Bent指使他請吳宣買刀械，聯繫顏男於案發當晚到河濱公園碰面，自己則在旁邊的樓梯口抽大麻等待，直到2小時候，見Bent神色匆忙回來，察覺不對勁，後來經友人得知顏男遭殺害。

何男則證稱，受孫男指示購買汽油，命令他到河濱公園燒毀沾有血跡的衣物，他擔心妻小受害，且受孫男威脅不敢吭聲，也不敢透露案情。

檢警調查，去年8月21日，美籍主嫌孫武生涉嫌指使台籍男子吳宣、何傑生等人，購買開山刀並在對岸施放煙火當作把風暗號，由孫男和非裔美籍男子Bent，在永和河濱公園內，以美工刀割喉、並持開山刀砍頸、背等部位，將加拿大籍男子顏伯萊殺害並棄屍在永和新店溪內。

(中時 )