養寵物差點送命，哈爾濱一名16歲男孩前幾天被自己養的寵物蛇咬了一口，差點連命都沒了。被咬後不到兩個小時傷口已經疼痛難忍，還有中毒反應，被家人緊急送到了醫院。

患者當時被送到黑龍江省第二醫院，被蛇咬傷兩個小時，皮膚不但明顯腫脹，心臟也出現了不良反應。

黑龍江省第二醫院 非職業中毒科主任醫師表示，被咬的患肢非常腫脹，當時我們看到左手的大姆手指頭，有四個被毒蛇咬傷的牙印，患者比較焦慮，因為疼痛非常明顯，腫脹明顯心率快，非常煩躁的症狀。

原來他在網上購買了5條名為竹葉青的小蛇當寵物，因為小蛇沒有拔毒牙，餵養時又沒有戴防護手套，所以被咬到了拇指部位。

醫師說，患者在醫院治療了三天，我們給他做了血液淨化治療，打的抗蛇毒血清，外科給局部的封閉，打洞和引流這樣的處置，三天之後生命體征很平穩，脫離的危險期。

醫生介紹，竹葉青的毒性很大，如果被毒蛇咬傷後，不緊急救治，可能會對人的心臟、凝血系統有傷害。

竹葉青這種毒蛇，一般在城市中不會出現，更不適宜當寵物飼養，雖然有些人好奇心比較強，喜歡蛇這類動物，但往往因為缺乏相關知識，與毒蛇直接接觸，造成嚴重的後果。

醫生提醒，如果被毒蛇咬傷，一定要緊急去有抗毒血清的醫院就診，打上抗毒血清，一是能避免生命危險，也能避免患肢的壞死，功能障礙，越快越好。

而被毒蛇咬傷後要立即結紮傷口的上部，阻止靜脈血的回流，減少毒液的擴散。結紮要爭取在咬傷後1－3分鐘內完成，越快越好。可用繩子、布條、手絹等，結紮的要點是在傷處的高位結紮。結紮後每20分鐘，鬆開一分鐘，避免不過血造成器官壞死。如果是在野外被咬傷也不要慌張，看清楚蛇的種類和特點，及時到醫院就診。

(中時電子報)