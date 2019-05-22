就在美中貿易戰持續風波加緊之際，近年來經濟快速成長韓國卻意外成為了受影響最大的國家。原為韓國工業強項的半導體製造業及附屬的高科技電子元件出口，受到美中貿易戰的影響而大跌，因為中國大陸一直是最大買家。韓半導體出口大跌同時也拖累了韓國經濟與貨幣，今年以來韓圜已累計貶值6.6%，僅5月初以來就跌去了2%。

據陸媒《華爾街見聞》指出，半導體相關產業占韓國出口量的約五分之一，美中貿易戰導致中國大陸電子產品出口受阻，連帶著使上游供貨商的韓國半導體業出口大跌。花旗集團分析指出，大陸是亞洲半導體出口商的主要買家，以2017年為例，中國大陸購買了亞洲半導體出口商51%的出口產品，其中又以韓國對中國大陸的依賴性最高，大陸與香港約占韓國晶片出貨量的69%。而如果再加上近期美國對華為的禁令，韓國半導體產業出口到大陸還會受到更大影響。

而受到半導體出口不振，拖累了韓國出口數據，僅5月前20天，韓國出口與去年同期相比下滑11.7%；其中半導體晶片出口下降33%，韓國對中國大陸出口同比下滑15.9%。

正因外貿不振，韓圜也成為2019年亞洲表現最差的貨幣，2019年以來已累計貶值6.6%；僅僅5月，韓元已經下跌了2%。而隨著韓元的下跌，韓國當局也愈發頻繁地表態。

據《彭博商業》新聞指出，韓國財政部和央行至少已經8次警告市場，語氣益為尖銳。本月初韓國當局用辭是「密切關注貨幣市場」，隨後升高為「如果看到群體行為，將採取措施」。顯示市場恐慌性作為的風險快速上升，引發韓國政府擔憂。

《多維新聞》報導說，日前韓國副總理兼財政部部長洪楠基表示，擔心美中貿易糾紛深化對韓國經濟的影響或將比以前更為嚴重，韓國政府將積極進行應對。

報導指出，美國和中國大陸分別是韓國的第一、二大出口對象國，占到韓國整體出口的39%。因此兩國的貿易糾紛將會對韓國經濟造成嚴重影響。特別是考慮到對陸出口較多中間產品的與雙方貿易的特性，中國大陸的交易減少將直接導致韓國出口下挫。

(中時電子報)