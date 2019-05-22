布萊德彼特（左起）、李奧納多狄卡皮歐、昆汀塔倫提諾、與瑪格羅比。（双喜提供）

達柯塔芬妮。（双喜提供）

第72屆坎城影展進入第7天，主競賽電影、好萊塢鬼才名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）執導的第9部作品《從前，有個好萊塢》舉行首映，主演的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德彼特（Brad Pitt）兩位男神一起現身，紅毯周遭湧入大批民眾擠得水洩不通，可說是影展開幕以來人氣最旺的一天。

李奧納多與布萊德不時與現場記者揮手微笑，舉手投足都能引發尖叫聲，昆汀依舊牽著新婚老婆，女主角瑪格羅比（Margot Robbie）站在一旁笑容可掬，以Chanel亮片褲裝中規中矩亮相未做性感打扮，特地將焦點留給兩位男神。昆汀在影片放映前寫下親筆信，呼籲看片的觀眾與媒體不要爆雷，「我愛電影，你們也愛電影，我很興奮能在坎城與大家分享《從前，有個好萊塢》，我只有一個要求，希望大家不要爆雷，讓還沒觀看的人也能有同樣的享受。」

電影致敬60年代的好萊塢黃金年代，映後獲全場起立鼓掌8分鐘。電影吸引大批中外影星到場，包括日前暈倒的評審艾兒芬妮（Elle Fanning）、參演電影的姊姊達珂塔芬妮（Dakota Fanning）、艾爾帕西諾（Al Pacino）、安德林布洛迪（Adrien Brody）、李奧納多的模特女友卡蜜（Camille Morone）、貝克漢大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）與女友漢娜，華人影星章子怡與桂綸鎂都以黑色禮服盛裝上陣。電影7月26日在台上映。

(中時 )