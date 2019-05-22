蘇菲特納穿LV 展現《黑鳳凰》之美 20:462019/05/22 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇菲特納以LV 2020早春系列黑色造型，出席電影《黑鳳凰》墨西哥首映。（LV提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘇菲特納在拉斯維加斯出席2019 Billboard音樂頒獎典禮時，選穿LV花紋刺繡上衣9萬8500元，花紋刺繡長褲8萬4000元。（LV提供） 蘇菲特納（左2）相當重視電影《黑鳳凰》在倫敦的首映，在LV 2020早春小洋裝的襯托下甜美又充滿個性。（LV提供） 英國女星蘇菲特納（Sophie Turner）憑影集《冰與火之歌：權力遊戲》走紅，隨後更接下「X戰警」系列電影年輕版「琴葛雷」一角，演藝之途無限光明。她首部擔綱女主角的電影《X戰警：黑鳳凰》即將上映，身為Louis Vuitton（LV）代言人的她也順便展演LV變化萬千的服裝，皮革和俐落剪裁穿在蘇菲身上高尚又有魅力，更傳遞了琴葛雷一角的剛柔並濟之美。 (中時 ) #蘇菲特納 #黑鳳凰 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 雪莉自PO「激凸逛大街」影片！網羞：點點好明顯 - Styletc 樂時尚 揭醫生悲歌現況！他離婚「極品老婆」後 兒一句話心驚 - 新聞 小蜜桃姐姐豪門夢碎 10億富商尪爆欠債人間蒸發 - 娛樂 女星剛生5個月！25歲嫩尪「精蟲竟超標6倍」 - 娛樂 被拍到「兼差」 女星被狗仔要求做15次換封口 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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