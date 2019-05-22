蘇菲特納在拉斯維加斯出席2019 Billboard音樂頒獎典禮時，選穿LV花紋刺繡上衣9萬8500元，花紋刺繡長褲8萬4000元。（LV提供）

蘇菲特納（左2）相當重視電影《黑鳳凰》在倫敦的首映，在LV 2020早春小洋裝的襯托下甜美又充滿個性。（LV提供）

英國女星蘇菲特納（Sophie Turner）憑影集《冰與火之歌：權力遊戲》走紅，隨後更接下「X戰警」系列電影年輕版「琴葛雷」一角，演藝之途無限光明。她首部擔綱女主角的電影《X戰警：黑鳳凰》即將上映，身為Louis Vuitton（LV）代言人的她也順便展演LV變化萬千的服裝，皮革和俐落剪裁穿在蘇菲身上高尚又有魅力，更傳遞了琴葛雷一角的剛柔並濟之美。

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