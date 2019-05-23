楊桃濃縮原汁有分甜、鹹兩種，鹹汁（下排）對於止咳特別有效。（袁庭堯攝）

楊桃汁曾經風靡一時，雖已沒落但仍有一定的懷舊支持人口。（袁庭堯攝）

夏季人手一杯手搖飲的今天，很少人還會找尋酸甜回甘的楊桃汁作為解渴首選。高雄老字號楊桃汁專賣店，位於三多路早市巷口，老高雄人一定都知道，只有這裏喝得到最純、最傳統道地的楊桃汁。

老闆陳柏璋感嘆，現在賣楊桃汁的人屈指可數，但四五十年前，楊桃汁可是從台北紅到高雄的時尚消暑飲。陳柏璋更是高雄推動楊桃汁加盟的始祖，過去賣楊桃汁攤位都會擺放塑膠擬真的楊桃模型，也是由他獨創。

陳柏璋是台北人，年輕在高雄衛武營當兵時，觀察三多市場頗具商機，1968年退伍後先在台北賣楊桃汁，後來將生意交給弟弟經營，1978年自己南下高雄在三多市場巷口轉角做起楊桃汁生意，一轉眼已41年。

陳柏璋的楊桃汁不僅消暑解渴，更喝得到楊桃清爽的滋味。他強調，製作全程沒有秘方，採用彰化的酸楊桃種，在屏東竹田、鹽埔等地親自栽種，採收後加鹽醃漬1至2個月後，再以機器榨汁，最後再加白糖熬煮，就成了濃縮甜汁。

「楊桃汁不要亂加果糖、糖漿、或酸梅調味。」陳柏璋強調楊桃汁就是要遵守傳統的熬製步驟，味道才是純淨好喝。面對時代的轉變，楊桃已不再是熱門的水果和飲品，陳柏璋仍堅守初衷，全年無休賣楊桃汁。他也歡迎喜愛傳統口味的年輕人，利用傳統楊桃汁作為原料轉型創業，他願意無私分享技術，傳承好味道。

店名：柏璋楊桃汁

地址：高雄市苓雅區三多二路、廣州街口

電話：0930800133

營業時間：早上8點至晚上11點

公休日：無

價格：小杯20元、中杯30元、大杯40元、罐裝50元；楊桃濃縮原汁（甜）120元、楊桃濃縮原汁（鹹）100元

(中時 )