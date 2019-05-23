周末假日的北宜公路，總會有不少重機騎士上山胚車，同時也是追焦愛好者拍照熱點。前幾天有幾位網友在北宜拍到「驚人美照」，一台紅牌重機後座，竟然載著超優質美女，還「福利大放送」，讓網友忍不住大喊：絕對不超車！
這位美女穿著超超超級短裙，完全遮不住她的屁股蛋，儘管還是有穿白色安全褲，但是意圖相當明顯，就是要「殺了」每台追焦相機啊！
相片放上卡提諾論壇立即引爆，網友們紛紛回應：「絕對不會超車的」、「這場景如果我在後方~真的會讓我不想超車耶」、「這是車禍事故製造機吧XD真的在路上看到真的會目不轉睛耶@@」、「我會永遠追隨他的車尾燈,而不是讓他看不到我的車尾燈」；
「塞車的原因找到了 難怪當天的路上 一路車龍到底」、「這個真的太故意了啦 根本就是為了吸引人的眼光了」、「需要一台高清的行車記錄器，跟優秀的駕駛技術了」、「完蛋惹 ~妹子的屁屁翹,連車牌也翹了!等著收紅單了=.="」。
(中時電子報)
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