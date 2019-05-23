關於勇士球星杜蘭特的離隊謠言，可說每天一爆！《紐約時報》權威記者史坦爆料，在他詢問過幾位聯盟內部人士得知，對尼克來說，快艇已經成為他們想在今年夏天自由市場簽下杜蘭特的主要威脅，因為杜蘭特開始考慮跳槽快艇了。

杜蘭特目前除了可以繼續留在勇士，也能在今年夏天跳脫球員選項合約，成為完全自由球員自行決定去處，原先盛傳他打算跟厄文攜手跳槽尼克，後來連籃網也浮上檯面，如今突然連快艇都有機會搶到杜蘭特，這場搶人大戰越來越亂。

儘管杜蘭特的經紀人兼商業經理克萊曼強調，杜蘭特到現在還沒思考過今年夏天的事情，也百分之百還沒做出決定，可是這次在西區準決賽G5的右小腿拉傷，似乎比想像中嚴重，也讓克萊曼認為現在就說杜蘭特會打總冠軍賽還太早。

只是杜蘭特恐怕早已迫不及待了，畢竟少了他的勇士，目前處於季後賽5連勝，不僅先擊退宿敵火箭，更直接橫掃拓荒者，宣告連5年闖進總冠軍賽，讓杜蘭特在勇士的地位與價值，更是備受質疑，杜蘭特必須趕緊歸隊證明自己才行。

(中時電子報)