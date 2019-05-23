自美商務部將華為列入出口管制黑名單後，華為多家在美供應商接連跟進，引發科技界譁然；而據外媒報導，美政府不僅針對華為，現已盯上5家中國大陸監控設備企業列入與華為類似的「黑名單」，禁止這些企業獲得美國零件和軟體，其中包括海康威視與浙江大華。

據中國大陸官媒《環球網》引述美國媒體報導，據熟悉人士透露，川普政府正考慮對5家中國大陸監控設備企業「斷供」，其中包括海康威視和浙江大華技術股份有限公司，另外3家企業則未明。消息人士說，美國政府正在考慮是否禁止這些陸企取得美國零件和軟體。

外媒先前報導指出，海康威視設備曾被中國大陸政府用於針對新疆穆斯林的大規模監控，而紐約時報21日報導，稱美政府考慮將海康威視列入黑名單，限制海康威視購買美國技術。對此，海康威表示，「未在新疆做過任何不恰當的行為，公司過去不曾、現在和將來也不會以侵犯人權為條件的業務，作為公司業務進行經營」。

此外，美國國土安全部20日公布安全部網路和基礎設施安全局表報告中警告，正強烈關切中國大陸製造的無人機竊取數據並傳回中國大陸，外界認為恐暗指在美無人機市場擁有八成市占率的大陸「大疆科技」。而大疆科技是否會在美提出警告後進一步遭斷供，仍有待觀察。

美國商務部上週宣布，禁止華為採購美國零件，導致這家全球銷量第2的手機製造商，未來能否更新軟體成為問號。不過，美國政府當地時間21日又表示對華為暫時鬆綁，核發臨時許可證讓華為在8月19日之前仍可購買美製商品。這代表華為目前仍能持續更新Gmail和YouTube等谷歌的軟體。

(中時電子報)