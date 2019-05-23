正當中美關稅戰衝擊美國大豆、玉米、小麥等農作物銷量及價格、拖垮農夫生計之時，部分美國農夫卻在暗自竊喜，因為貿易戰反而讓他們的作物銷量及價格逆勢成長，意外成為受惠者，他們就是種植大蒜的美國農夫。

貿易戰讓美國農民叫苦連天，但是美國加徵大陸大蒜關稅，反而讓美國大蒜需求提升，美蒜農因此受惠。

美國商務部9日正式對2,000億美元大陸商品增加關稅至25%，儘管並非此輪關稅戰要角，但是美國豆農仍哀鴻遍野，強烈要求美國總統川普趕快結束貿易戰，因為他們的生活快支撐不下去了。

但是此時此刻卻有農夫興奮高喊「愛死關稅了」，他們是美國蒜農，他們預期關稅調升後，美國大蒜價格會再飆漲。

路透社報導，原來美國大蒜的主要市場就在美國本土，但是過去數十年來大陸便宜的大蒜飄洋過海，美國大蒜市場早就被吞噬殆盡。如今關稅戰加持，美國蒜農終於有了一線生機。

貿易戰讓美國農民叫苦連天，但是美國蒜農反而因此受惠。（圖／路透社）

美國三大商業大蒜生產商之一的克里斯多福農場（Christopher Ranch）指出，自去年9月川普對大陸大蒜加徵10%關稅之後，美國大蒜第4季銷售量增加了15%，月中、剛好就在美國大蒜產季到來前夕，川普再調高陸蒜關稅稅率至25%，蒜農預期市場對美國大蒜的需求會再激增，執行副總裁克里斯多福（Ken Christopher）直白回應：「時機點再好不過了！」、「希望關稅永遠都在。」

克里斯多福農場（Christopher Ranch）的大蒜生產線。（圖／路透社）

以加州大蒜批發價來看，傳統每箱售價60美元，大陸大蒜每箱賣20美元，但隨著關稅調高，現在陸蒜每箱價格已來到40美元，預期後續很快會再上漲。

但其實並非所有美國人都在這波大蒜關稅中獲利，全球最大辛香料公司味好美（McCormick ＆ Company Inc.）高層就苦著臉說他們是受害者。味好美執行長Lawrence Kurzius表示公司的調味料配方相當倚賴大陸大蒜，他說大陸大蒜和美國大蒜完全是不一樣的產品，「不能互相替代」，「就像紅酒，產地是很重要的。」

(中時電子報)