這些年來，社會新聞常有中年熟女遭到所謂「外國軍官」，或是「駐海外醫生」」詐騙感情，又匯出畢生積蓄，只為一名未曾蒙面的「網路情人」」騙得團團轉，原因不外乎女人到了一定的年紀，經歷的事情也會很多，連同著看男人的眼光也會不一樣，當然了，最重要的是，清楚了自己到底要找一個怎樣的男人過日子，所以，中年女人都會很清楚自己擇偶的標準到底是怎樣的一個定位。

大陸《微信》的朋友圈最近有篇文章，就列舉了3種類型的男人，很容易被中年女人「看上」，尤其是第二種，你絕對沒有想到，大叔也可能有「第二春」」，成為熟女眼中的搶手貨。

●●特別暖的弟弟型男人

女人到了一定的年齡，都會極其的渴望溫暖，希望自己被人愛，有人疼，所以，如果這個時候，身邊突然出現了這樣一個人，那麼，女人必然是會動心的，雖然可能兩個人的年齡會有一定的差距，但是，只要男人能夠窮追猛打，那麼，女人心裡的那道防線肯定是會被你打破的。

溫暖又貼心，還懂得照顧人的小鮮肉，雖然還比較單純，但是，也正是因為這種單純，這種對感情的執著，往往能夠讓中年女人為你敞開心扉。當然了，中年女人，最在意的可能就是你們之間的年齡差距，但是，如果你真的足夠愛女人，那麼，只要你堅持不懈，那麼，她遲早是你的人。

女人都想找一個能夠保護自己，給予自己安全感的男人。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

●●溫柔、體貼的大叔型男人

女人都想找一個能夠保護自己，給予自己安全感的男人，所以說，成熟穩重的大叔型男人，一般都會很受女人歡迎，尤其是受中年女人的歡迎，像這種成熟的男人，不僅可以給女人足夠的安全感，還能夠真正意義上的照顧女人，為女人遮風擋雨。

像這種大叔型的男人，他們都已經不再年輕，同樣也經歷了很多，變得越發的成熟了，在對待感情的時候，也不會再像從前那樣漫不經心了，如果遇到自己喜歡的人，男人必然是全身心的投入，因為，隨著年齡的增大，很多人都會害怕戀愛，害怕受傷，所以，一旦展開戀情，男人就會想要一輩子。所以，像這種男人，自然會很受中年女人歡迎，因為年齡相似，能產生某種互相牽引的共鳴。

●●老實本分的男人

在這個社會，很多年輕姑娘，都不太喜歡老實的男人，覺得這樣的男人，缺乏生氣，反而是那種壞壞的男人，更能討年輕女人的歡心，但是，如果女人到了中年，這樣的想法就會發生很大的改變，中年女人，已經失去了可以繼續作的資本，而眼前最重要的就是能夠找一個靠譜的男人，然後和他踏踏實實的過日子。

所以說，這個時候，老實本分的男人，更能夠吸引中年女人的注意，讓中年女人死心塌地的跟著這樣的男人在一起過日子。因為，老實本分的男人，則是適合過日子的最佳人選。所以說，像這樣的男人，很容易被中年女人看上，看看其中是不是有你。

中年女人眼前最重要的就是找一個靠譜的男人，然後和他踏踏實實的過日子。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

(中時電子報)