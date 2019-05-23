關鍵是姿勢，武漢一對情侶在前幾天的520約好一起吃大餐，飯後男方突然心血來潮，比稍微重一點的女友大大的公主抱，沒想到一使勁就「喀啦」一聲，男方就進了醫院。

才20歲的李姓男子，托著右手走進醫院骨科急診室，醫生發現他的右手肘竟嚴重畸形，判斷他的的右臂發生了骨折。經進一步檢查，果然發現他右手肘骨折脫位。

武漢晚報報導，他告訴醫生自己是因為公主抱女友而受傷，他說，當時勉強抱起女友後，她就從手臂上滑下來，自己感覺手臂劇痛。

不過醫生吃驚的表示，公主抱多傷腰，手臂骨折太稀奇！醫生表示，曾有診過因「公主抱」讓腰部受傷的患者，但手臂骨折的情況很少見。除了可能是體能問題，可能也與當時的姿勢有關。目前，李男除了骨折，韌帶也受傷了，後期還需要接受手術治療。

醫師黃振峰介紹，用「公主抱」的方式抱人，下蹲時過猛或使用不正確的蹲姿，容易拉傷腰。不下蹲直接彎腰抱人或重物，也很容易導致腰部骨折。

(中時電子報)