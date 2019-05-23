氣象局臉書粉專PO出一張圖，23日全台各地會有局部短暫陣雨（上圖/氣象局、下圖/台灣颱風論壇｜天氣特急FB）

又變天了！中央氣象局表示，受到華南雲雨區逐漸東移的影響，中部以北地區會轉為有短暫陣雨的天氣。臺灣西南方海面也有對流雲系在發展，當移進陸地時也會為南部地區帶來一些局部降雨。

氣象局臉書粉專PO出一張圖，氣象局預報員劉沛滕表示，23日全台各地會有局部短暫陣雨，大概就是下雨一小時後，又停雨，接著又不定時降雨。午後留意因為熱對流，會有局部較大雨勢，到了晚上西半部就會降雨減少了。東半部則受偏東風影響，整天易有局部陣雨。

天氣即時預報臉書粉專表示，雲雨帶提前到！原本預計在「週四」抵達的華南雲雨帶，從最新的雷達回波可以看出，目前水氣，已經提前到達。受到華南雲雨帶影響，目前各地雲多，且「中北部、高屏」有些地方都已經下起雨來。受華南雲雨帶影響，「今晚～週四」全台都「偶有陣雨」，雨勢為小雨、有空檔。週五~週末假日，雲雨帶結束，僅剩「東部微雨、其餘地區(尤其山區)注意午後雷雨」即可。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，23日中午過後，當午後熱對流開始發展之後，中南部山區，午後陣雨預測會很有感，配合台灣上空水氣本來就比較多，各地有雨機率高。溫度方面，雲量比較多，高溫上不去，整體來說感受還算舒服，24日雲雨帶離開後，放晴的天氣就會再來囉。

值得注意的是，氣象局指出，下週一、下週二（27日、28日）鋒面接近，這道鋒面還是「移動型」為主，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

(中時電子報)