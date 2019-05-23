「足球好萊塢」拜仁慕尼黑上周六完成空前的德甲聯賽7連霸，不過新的挑戰立刻就要上門。以2分之差屈居亞軍的「普魯士大黃蜂」多特蒙德，在球季結束4天內連續官宣簽下舒茲（Nico Schulz）、小阿札（Thorgan Hazard）與布蘭特（Julian Brandt）3位球星，砸下近8千萬歐元轉會費，來勢洶洶。

多特季後最先宣布的補強是左後衛舒茲，也是一般認為他們本季德甲丟掉上半季6分領先、遭拜仁逆轉封王的關鍵位置。這個位置多特前隊長施梅策（Marcel Schmelzer）已失去信任，從皇家馬德里租借來的哈基米（Achraf Hakimi）表現不錯，但下半季受傷提前報銷，租借期滿也希望回到西甲。

26歲的舒茲發跡於柏林赫塔，近兩季在霍芬海姆少帥納戈斯曼（Julian Nagelsmann）的調教下快速成長，去年8月他在德國隊處女秀攻破祕魯大門，今年3月又在歐國盃資格賽對荷蘭進球，是德甲最有進攻能力的左後衛之一。

多特宣布的第2樁補強是門興格拉德巴赫的比利時邊鋒小阿札，他的哥哥就是大名鼎鼎的切爾西王牌阿札（Eden Hazard），儘管表現和成就一直比不上胞兄，小阿札仍持續進步，本季德甲也繳出10進球10助攻的生涯最佳成績。

小阿札左右兩翼都能勝任，對多特邊路進攻有所加分，中場有比利時同胞韋塞爾（Axel Witsel）相助，也有助於他快速融入大黃蜂體系。

舒茲的轉會費為2700萬歐元，小阿札的轉會費沒有公布，推測也在2500至3000萬之譜，在外界驚嘆多特展現罕見的補強力道時，大黃蜂又宣布支付其合約中的2500萬買斷條款，延攬勒沃庫森的德國國腳布蘭特（Julian Brandt）。

23歲的布蘭特是德國拿下2016年里約奧運銀牌的班底之一，也是去年糟糕透頂的俄羅斯世足賽中，少數表現亮眼的德軍希望。本季他在各項賽事共有7進球與14助攻，也愈來愈有大將之風。

布蘭特職司攻擊中場，這個位置在多特是隊長羅伊斯（Marco Reus）所有，但羅伊斯常掛傷號，的確需要備胎甚至接班人，且布蘭特也能馳援左右兩翼，將是多特的進攻活棋。

多特本季德甲攻入81球，陣中除了攻擊靈魂羅伊斯，還有2014年世足決賽踢進致勝球的格策（Mario Gotze）走出低潮，單季12顆替補進球創德甲新猷的西班牙前鋒阿卡瑟（Paco Alcacer），德甲助攻王、18歲英格蘭新星桑喬（Jadon Sancho），與葡萄牙國腳葛瑞洛（Raphaël Guerreiro）等攻擊好手，如今又加上3大強援，攻擊火力已經不遜拜仁，就看後防陣容能否進一步升級。

(中時電子報)