前年底墾丁滷味事件爆發後，許多滷味店家的價格也一直受到民眾質疑。22日又有網友提出問題，表示自己在雲林某夜市看到一家滷味大排長龍，跟風排隊，夾了6樣卻被收590，嚇得她PO上網詢問「這樣算貴嗎」，讓網友嚇傻，直呼根本天價。
女網友在臉書社團《斗六人文社交圈》PO出照片，表示自己在斗六的夜市看到一家滷味攤大排長龍，跟風排隊，夾了高麗菜、豆皮、甜不辣、鳥蛋以及一些肉，結帳時竟然被收590元，讓她百思不得其解，詢問網友「這樣算貴嗎」。
不少網友看到也傻眼，直說：「哪一家，我要避雷」、「我看我辭職改賣滷味好了，賺很大」、「根本天價了，太扯」、「鑲金滷味又出現囉」、「連墾丁都比較便宜了...」、「一樣的東西我在其他店夾才2、300...」、「強烈懷疑算錯錢」、「這價格在其他夜市都可以飽到吐了」，但也有網友持相反意見，認為「都有標價，嫌貴就別買」、「可能你夾到比較特別的肉，他的肉價格不一樣」，不過有網友跳出來反擊，表示老闆都會遊說客人買溫體肉，強調其他地方買不到，也沒有標價。
(中時電子報)
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