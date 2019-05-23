有網友在《靈異公社》放上一張招聘廣告，因為日薪上看3600，夜班更直接翻倍，引起網友熱議在網上瘋傳。

這則招聘廣告表示，深圳寶安區殯儀館聘請「流動式扛屍搬運工」，工作內容是，負流動式扛屍搬運工/責托運屍體到火葬場，並限制20到40歲的男性，沒有高血壓等條件。最後還提醒「身體有異常的別去後果自負」，並強調要招膽大的人。薪資為日結，白天班日薪人民幣800(約薪台幣3600)/夜班日薪人民幣1600。

不少網友看了條件都相當心動，表示「沒錢比撞鬼可怕」、「我可以」不過也有網友表示「不怕禁忌的話來香港當殯儀行業學徒，這樣一個月起薪就有18萬新台幣，最高可以到25萬」。不過深圳市民政局5月21日發布聲明闢謠，聲明表示：此為不實消息。

(翻攝自網易)

聲明強調，深圳市寶安區未設立殯儀館，而負責寶安區遺體接運的單位是深圳市寶安區寶山園管理處，該單位也未發佈上述招聘資訊，網傳招聘資訊均為謠言。

(中時電子報)