20190424中天新聞 李佳芬怒「背後開槍」 遭解讀黨內有內應

高雄市長韓國瑜日前接受媒體專訪，被問起先前妻子李佳芬的背後開槍說，他終於鬆口點名3部分「名嘴、新聞界與政界」在背後開槍，才讓妻子跳下來為自己抱屈。但韓國瑜的答案卻讓他的死忠支持者名嘴陳揮文很不滿意，在廣播節目中直指韓國瑜有講跟沒講一樣，「慈悲沒有敵人，但是敵人也沒有慈悲，韓國瑜你了解這個邏輯嗎？」更怒問：「自郭台銘宣布參選以來，修理韓國瑜的黑函有哪天手軟？」

陳揮文自嘲思慮不周，原本也是抱持小不忍則亂大謀心態，認為韓國瑜先當選再說，大家團結一笑泯恩仇，可是「慈悲沒有敵人，但是敵人也沒有慈悲」，更點出自郭台銘宣布參選以來，修理韓國瑜的黑函有哪天手軟，有哪天喊卡，打到今天還在打！

「你點名嘴、新聞界、政界，你這有講跟沒講一樣嘛，政治語言為真不破，所以韓國瑜應該公布被開槍內幕。」陳揮文認為這當中一定發生什麼事情，導致即使韓國瑜民調遙遙領先，國民黨內仍有聲音認為韓國瑜不能出來參選2020，更怒問韓國瑜是做錯什麼事情，非把他拉下來不可？

而陳揮文這番論點也引發網友們熱烈討論，在聊天室踴躍留言，意見大不同，「權貴逼宮啦！韓有口難言」、「這就是國民黨爛到根，揮文不要生氣了」、「韓國瑜真的公佈，可能傷害更大，身不由己啦」、「韓不出惡言的」。

(中時電子報)