日前有網友爆料六合夜市人潮是假，指去年一支日系化妝品廣告拍攝，當天找了一兩百位臨時演員，但記者硬拗成「韓流發威，人潮湧進」。查證結果，那時韓國瑜仍未上任高雄市長，網路謠言純是「移花接木」；但綠營韓黑手法又有新方法，綠營議員竟連韓國瑜積極推動的「路平專案」也敢搶功勞，作法令人無言。

高雄市民進黨議員陳慧文頻頻在其臉書貼上「路平專案」工程圖片，其說明是「鳳東路140巷整路刨除重鋪工程進行中！慧文與團隊現場勘查！今天大熱天，工作人員真的辛苦了！」、「88快速道路橋下（過埤路）道路重鋪工程正在進行，慧文與團隊現場勘查中！」、「五甲二路299巷道路重新舖設，慧文團隊一樣衝第一，前往工地視察，並於現場傾聽民眾的意見，將民眾的意見確實轉達讓廠商知悉。」、「鳳山區龍成里保泰路134巷路面刨除重鋪，慧文到現場了解工程進度及施工狀況，期間發現許多小細節需加強，當下馬上請廠商多留意！」、「鳳山區過埤里頂新三街、頂新五街間的道路在慧文爭取之後，工程單位採用整路刨除重鋪的方式施工，慧文團隊與過埤里長全程監工」等等。陳慧文絕口不提韓國瑜市長「路平專案」，形同將「路平專案」成績「整碗端走」。

不過，高雄市民還是眼尖，對陳慧文在議會質詢提出質疑：「議員妳很作秀喔!請讓市長說說願景，學學今天致中問政好嗎?你差太多了」、「關於質詢，可以學學台北議員呱吉，妳可不要走偏了」、「妳懂得如何質詢嗎？浪費公幣 浪費資源」、「假質詢真做秀，還自嗨」。

(中時電子報)