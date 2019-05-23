Gianna Bryant is a bucket in the making 💪



(via @Ballislife) pic.twitter.com/aVSxSfSu1i — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年5月22日

湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩日前接受《Ballislife》訪問，除了強調二女兒吉雅娜絕對會打WNBA，更表示，「這點無庸置疑，這孩子打球就跟男孩一樣！」他也分享自己跟吉雅娜之間發生的一段趣事，證明他的籃球血統確實有人繼承。

「有一天我和吉雅娜外出，碰到一個球迷跑過來告訴我，要我趕緊生一個男孩(他目前育有4女)，因為我需要一個男孩繼承我的籃球血統與傳奇生涯，」布萊恩說，「沒想到吉雅娜隨即回我，『我就可以，你不需一個男孩去繼承這些。』」

布萊恩表示，「我當時就跟吉雅娜說，你說得沒錯，你就需要那麼去做，你可以做到的！」其實光從最近剛滿13歲的吉雅娜打球剪輯影片來看，布萊恩這番話並無虛假，從吉雅娜身上都可看到布萊恩當年打球身影，甚至表現明顯超齡。

尤其是吉雅娜投籃時的身體協調度與流暢性，簡直就跟他父親布萊恩一模一樣，看來可以預期下一個WNBA球星即將出現了。

(中時電子報)